Гулявцев: пока у меня объяснений поражению нет, не могу упрекнуть ребят

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги после поражения в матче с «Барысом» (3:4).



«Очередной матч мы уступаем в концовке. Хорошая, боевая игра получилась, много силовой борьбы. Опять же скажу, никого из ребят не упрекнёшь в самоотдаче сегодня, в желании, в настрое. Уступая по ходу матча, проявили характер и сравняли счет. Могли, может быть, и выцарапать игру, реализовав буллит. Пока объяснения у меня этому нет. Если бы команда проигрывала, показывала плохой хоккей, не выполняла задания, а тут не могу упрекнуть ребят. Будем смотреть видео, ошибки, которые приводят к голам, которые не заметны в самом начале», — цитирует Гулявцева официальный сайт клуба.

«Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу