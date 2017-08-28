«Филадельфия» в следующем году поднимет свитер Линдроса под своды арены

«Филадельфия Флайерз» поднимет под своды домашней арены свитер нападающего Эрика Линдроса, информирует официальный сайт команды.



Церемония состоится 18 января 2018 года перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Я благодарен клубу за признание. Очень жду возможности поделиться этим моментом с семьей, друзьями, товарищами по команде и болельщиками «Филадельфии», которые очень много для меня значат», – рассказал Линдрос.



В составе «Филадельфии» игрок провёл 486 матчей за восемь сезонов, набрав 659 (290+369) очков.

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