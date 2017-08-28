ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене взял верх над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Александра Андриевского потерпела четвёртое поражение, не одержав ни одной победы в чемпионате-2017/18.



В составе черноморской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Цветков, Святослав Гребенщиков и Шон Коллинз. Единственный гол гостей сумел записать на свой счёт Евгений Григоренко.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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