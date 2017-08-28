Пестушко: «Югре» просто не хватило солидности в конце матча

Нападающий «Югры» Максим Пестушко поделился эмоциями после проигранного матча с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«На самом деле нам просто не хватило солидности в конце матча. Такие игры, когда ведёшь в счёте 2:0, мы обязаны солидно доигрывать. Не нужно было давать рижанам шанса, а мы по большому счёту так и сделали – дали им шанс. Какие-то моменты они не смогли использовать, а какие-то реализовали.



Как влился в команду? Если честно, игрового ритма тренировками не наберёшь, нужна практика. Но, к сожалению, команда проигрывает, это не очень приятно. Для меня сейчас главное — почувствовать игровой ритм и партнёров. Всё-таки ребята сыграли по 10 игр в «предсезонке», а я просто тренировался. В этом плане мне немного тяжелее. А физически я чувствую себя хорошо», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола