175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Билялетдинов: рано говорить, что Марков набрал форму, ему не так просто

28 августа 2017, понедельник. 23:22 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы в матче с «Амуром» (2:1).

«Считаю, что игра была хорошая. Команда «Амур» сыграла очень хорошо. Нам было непросто. Мы все раскочегариваемся ближе к третьему периоду. Моменты, которые мы создавали, хотелось бы, чтобы их было больше. Пока этого недостаточно. Но результат есть, я благодарен ребятам за то, что они вырвали победу. Это важно.

Набрал ли Марков оптимальную форму? Говорить, что он набрал форму, пока рано. Ему на самом деле не так просто. Площадки большие, время другое. Но он работает над собой каждый день, это радует. Марков — настоящий профессионал. Думаю, он будет в лучшей форме. Надо потерпеть», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» дома обыграл «Амур», выиграв третий матч подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Амур Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
00:38 Андриевский: «Сочи» сегодня был мобильнее «Адмирала»
00:31 С. Зубов: большинство «Сочи» должно быть лучше, не пользуемся им
00:21 Секач: здорово, что в «Ак Барсе» есть Марков с огромным опытом игры в НХЛ
00:15 Мильштейн: к Зарипову серьёзный интерес в НХЛ, общаемся с Данисом и клубами
28 августа 2017, понедельник
23:55 Гарипов: Коскинен тоже голы с чужой зоны пропускал и стал чемпионом
23:40 ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет дисквалификации ИИХФ
23:34 Мартемьянов: по содержанию «Амур» провёл один из лучших, если не лучший матч
23:22 Билялетдинов: рано говорить, что Марков набрал форму, ему не так просто
23:11 Зарипов получил возможность выступать в НХЛ, но будет оспаривать дисквалификацию
22:58 Озолиньш: не могли найти ответ на игру «Югры» в течение двух периодов
22:53 Захаркин: «Югра» психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Пестушко: «Югре» просто не хватило солидности в конце матча
21:59 Защитник «Амура» Турбин забросил шайбу «Ак Барсу» из своей зоны
21:54 ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд
21:34 «Филадельфия» в следующем году поднимет свитер Линдроса под своды арены
21:26 «Ак Барс» дома обыграл «Амур», выиграв третий матч подряд
20:57 Кинэн: это была упорная игра, всё решается в одно мгновение
20:42 Вестерлунд: нет слов о последних 15 секундах, но до этого была хорошая игра
20:41 Е. Корешков: «Барыс» пока далёк от пика формы, команда тяжёленькая
20:33 «Ак Барс» — «Амур»: Александр Свитов получил «2+20»
20:30 Гулявцев: пока у меня объяснений поражению нет, не могу упрекнуть ребят
20:22 Защитник Виктор Антипин будет выступать в «Баффало» под 93-м номером
20:18 Грин: Маркстрёму нужно доказать, что он основной вратарь «Ванкувера»
19:48 Семёнов: рад, что забил победный гол, но хочу отметить передачу Лемтюгова
19:41 «Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола
19:33 Пьянов: «Авангард» моментами расслаблялся, но в целом сыграл по заданию
19:31 Орлов: обидно проиграли, но скажу от всей команды, что мы бились до конца
19:25 «Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за две секунды до конца матча
19:23 П. Зубов: допускаем массу ошибок, но других людей нет, надо работать с этими
19:20 Скабелка: «Авангард» не смог переключиться на «регулярку», сезон начали рутинно
19:11 Епанчинцев: исход встречи решили детские грубые ошибки защитников «Спартака»
19:06 «Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу
19:00 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей во «ВКонтакте»
18:57 Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»
18:52 Скудра: доволен Паршиным, он - один из самых индивидуально сильных игроков в КХЛ
18:48 Кундратек: «Торпедо» не боится фаворитов, готово дать бой ЦСКА и СКА
18:38 Алексеев: в игре с «Торпедо» у «Сибири» были более-менее слаженные действия
18:26 «Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд
18:09 «Авангард» — «Спартак»: Максим Березин подрался с Александром Кузнецовым
18:00 Гуськов: Капризов уже сейчас зарекомендовал себя как лидер ЦСКА
17:58 «Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне
17:51 Болельщики минского «Динамо» испекли торт форварду Хаудену в честь первой шайбы
17:21 Педан: возвращение Трямкина в Россию? Каждый решает сам, я хочу играть в НХЛ
17:00 Плэтт считает, что ЦСКА с каждым матчем становится сильнее
Все новости RSS
Партнерский контент