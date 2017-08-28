Билялетдинов: рано говорить, что Марков набрал форму, ему не так просто

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы в матче с «Амуром» (2:1).



«Считаю, что игра была хорошая. Команда «Амур» сыграла очень хорошо. Нам было непросто. Мы все раскочегариваемся ближе к третьему периоду. Моменты, которые мы создавали, хотелось бы, чтобы их было больше. Пока этого недостаточно. Но результат есть, я благодарен ребятам за то, что они вырвали победу. Это важно.



Набрал ли Марков оптимальную форму? Говорить, что он набрал форму, пока рано. Ему на самом деле не так просто. Площадки большие, время другое. Но он работает над собой каждый день, это радует. Марков — настоящий профессионал. Думаю, он будет в лучшей форме. Надо потерпеть», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» дома обыграл «Амур», выиграв третий матч подряд