Мартемьянов: по содержанию «Амур» провёл один из лучших, если не лучший матч

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» (1:2).



«Игра была абсолютно равной, по нашему мнению. Содержание игры нашей команды нам очень понравилось. По содержанию один из лучших, если не лучший матч. Хорошая самоотдача, выполнение игрового задания – всё присутствовало. К сожалению, небольшие нюансы в таких играх решают очень многое, и такими нюансами «Ак Барс» воспользовался. Повторюсь, мне свою команду упрекнуть не в чем. Мы проиграли хорошему сопернику. Плюс ко всему у нас четвёртый матч за неделю. Не физических, а психологических сил немножко не хватило. Это сказалось, возможно, в некоторых нюансах. А так матч был хороший, напряжённый. Мне понравилось», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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