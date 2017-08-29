Мильштейн: к Зарипову серьёзный интерес в НХЛ, общаемся с Данисом и клубами

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Даниса Зарипова в Северной Америке, прокомментировал решение НХЛ о разрешении хоккеисту играть в Национальной лиге.



«Конечно, мы довольны решением лиги. Сейчас мы начинаем общаться с Данисом и работать с клубами по поводу возможности заключения контракта в ближайшем будущем. Разумеется, к Зарипову есть серьёзный интерес в НХЛ, ведь он настоящий лидер. Посмотрите, в последнем плей-офф НХЛ он в 18 играх забросил 15 шайб и отдал 7 передач. К таким людям будет интерес, если сам Зарипов решит продолжить свою карьеру в Северной Америке. Но и про апелляцию никто забывать не будет. Работа в Лозанне будет продолжаться», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет дисквалификации ИИХФ