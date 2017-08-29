С. Зубов: большинство «Сочи» должно быть лучше, не пользуемся им

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги после выигранного матча с «Адмиралом» (3:1).



«В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Сочи» с полноценной победой. Начали матч, как и договаривались, строго по плану. Но в течение всей игры возникали моменты, где мы отходили от плана, позволяли сопернику перехватывать инициативу. Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим. По самоотдаче ребята сегодня молодцы, отлично поработали и заслуженно победили», — приводит слова Зубова официальный сайт клуба.

ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд