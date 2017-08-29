175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С. Зубов: большинство «Сочи» должно быть лучше, не пользуемся им

29 августа 2017, вторник. 00:31 Хоккей

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги после выигранного матча с «Адмиралом» (3:1).

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Сочи» с полноценной победой. Начали матч, как и договаривались, строго по плану. Но в течение всей игры возникали моменты, где мы отходили от плана, позволяли сопернику перехватывать инициативу. Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим. По самоотдаче ребята сегодня молодцы, отлично поработали и заслуженно победили», — приводит слова Зубова официальный сайт клуба.

ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Сочи Сергей Зубов
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
00:38 Андриевский: «Сочи» сегодня был мобильнее «Адмирала»
00:31 С. Зубов: большинство «Сочи» должно быть лучше, не пользуемся им
00:21 Секач: здорово, что в «Ак Барсе» есть Марков с огромным опытом игры в НХЛ
00:15 Мильштейн: к Зарипову серьёзный интерес в НХЛ, общаемся с Данисом и клубами
28 августа 2017, понедельник
23:55 Гарипов: Коскинен тоже голы с чужой зоны пропускал и стал чемпионом
23:40 ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет дисквалификации ИИХФ
23:34 Мартемьянов: по содержанию «Амур» провёл один из лучших, если не лучший матч
23:22 Билялетдинов: рано говорить, что Марков набрал форму, ему не так просто
23:11 Зарипов получил возможность выступать в НХЛ, но будет оспаривать дисквалификацию
22:58 Озолиньш: не могли найти ответ на игру «Югры» в течение двух периодов
22:53 Захаркин: «Югра» психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Пестушко: «Югре» просто не хватило солидности в конце матча
21:59 Защитник «Амура» Турбин забросил шайбу «Ак Барсу» из своей зоны
21:54 ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд
21:34 «Филадельфия» в следующем году поднимет свитер Линдроса под своды арены
21:26 «Ак Барс» дома обыграл «Амур», выиграв третий матч подряд
20:57 Кинэн: это была упорная игра, всё решается в одно мгновение
20:42 Вестерлунд: нет слов о последних 15 секундах, но до этого была хорошая игра
20:41 Е. Корешков: «Барыс» пока далёк от пика формы, команда тяжёленькая
20:33 «Ак Барс» — «Амур»: Александр Свитов получил «2+20»
20:30 Гулявцев: пока у меня объяснений поражению нет, не могу упрекнуть ребят
20:22 Защитник Виктор Антипин будет выступать в «Баффало» под 93-м номером
20:18 Грин: Маркстрёму нужно доказать, что он основной вратарь «Ванкувера»
19:48 Семёнов: рад, что забил победный гол, но хочу отметить передачу Лемтюгова
19:41 «Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола
19:33 Пьянов: «Авангард» моментами расслаблялся, но в целом сыграл по заданию
19:31 Орлов: обидно проиграли, но скажу от всей команды, что мы бились до конца
19:25 «Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за две секунды до конца матча
19:23 П. Зубов: допускаем массу ошибок, но других людей нет, надо работать с этими
19:20 Скабелка: «Авангард» не смог переключиться на «регулярку», сезон начали рутинно
19:11 Епанчинцев: исход встречи решили детские грубые ошибки защитников «Спартака»
19:06 «Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу
19:00 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей во «ВКонтакте»
18:57 Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»
18:52 Скудра: доволен Паршиным, он - один из самых индивидуально сильных игроков в КХЛ
18:48 Кундратек: «Торпедо» не боится фаворитов, готово дать бой ЦСКА и СКА
18:38 Алексеев: в игре с «Торпедо» у «Сибири» были более-менее слаженные действия
18:26 «Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд
18:09 «Авангард» — «Спартак»: Максим Березин подрался с Александром Кузнецовым
18:00 Гуськов: Капризов уже сейчас зарекомендовал себя как лидер ЦСКА
17:58 «Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне
17:51 Болельщики минского «Динамо» испекли торт форварду Хаудену в честь первой шайбы
17:21 Педан: возвращение Трямкина в Россию? Каждый решает сам, я хочу играть в НХЛ
17:00 Плэтт считает, что ЦСКА с каждым матчем становится сильнее
Все новости RSS
Партнерский контент