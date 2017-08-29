Лукоянов: в третьем периоде «Ак Барс» прибрал игру к своим рукам

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после выигранной встречи с «Амуром» (2:1).



«Когда нам забили случайный гол, даже не думали что доведём до овертайма. Были уверены, что это случайность. В третьем периоде мы прибрали игру к своим рукам. Знали, что ещё будут моменты и мы победим.



Курьёзный гол? Бывает такое. Не пали духом. Пошли в атаку, нагружали их вратаря. Отсюда удаление, которое мы реализовали. На их гол мы ответили своим вторым голом. Победили, я думаю, заслуженно», — цитирует игрока официальный сайт команды.

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