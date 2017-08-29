Кожевников: Дальний Восток нельзя исключать из КХЛ — это политическая ошибка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал на тему планов КХЛ сократить лигу.

«Вывести из КХЛ ещё три клуба? Идею считаю правильной. Мы не можем набрать 500 качественных игроков для 21 российского клуба высшего эшелона. События, которые разворачивались на стыке веков, многое в нашем хозяйстве разрушили, его восстановление идёт не быстро. Нужно увеличивать конкуренцию за рабочие места, поднимать средний уровень лиги. Может, имеет смысл осуществлять сокращения более плавно.

Я тоже переживал, когда КХЛ потеряла качественную новокузнецкую школу, хотя, уверен, что она продолжит свою работу и в ВХЛ. «Металлург» совершил много ошибок и где-то подписал себе приговор. «Югра», призвав под свои знамёна Игоря Захаркина, сделала сильный ход. Даже мне, не фанату Захаркина, интересно, выплывет он в Ханты-Мансийске или нет. А «Металлург» в историческом регионе сделал очень странный тренерский выбор — и окончательно подкосил свои перспективы.

Каждому из клубов в КХЛ гарантировали прописку — будет очень тяжело кого-то отправлять этажом ниже. Но лига всё равно примет это непопулярное решение. Нельзя трогать Дальний Восток — один из самых хоккейных регионов страны. Владивосток начал регулярный чемпионат с четырёх поражений, несколько лучше дела у Хабаровска. Россия — огромная страна, регионы которой объединяет в том числе и спорт. Исключение Дальнего Востока из КХЛ будет ошибкой не только хоккейной, но и стратегической, если хотите, политической. Абсолютно убеждён, что никто в КХЛ эту ошибку не допустит.

Посчастливилось открывать арену в Тольятти, обещали возродить клуб хорошего уровня. Таковым не стала, в команде есть проблемы. Плюс в Тольятти умудрились наступить на новокузнецкие тренерские грабли, доверив руководство такому сомнительному специалисту, как Аболс. Шанс остаться в КХЛ сохраняется у аутсайдеров. Во второй половине таблицы жду рубки — и в плане результата, и в плане посещаемости. Никто не хочет прощаться с КХЛ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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