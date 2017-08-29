Малыхин: болельщики должны поддержать своего игрока, а не поливать грязью

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Амур» – хорошая и рабочая команда. Действительно тяжело было преодолевать их оборону. Мы тоже старались строго сыграть в обороне. Моменты у нас были, но где-то не хватало завершения, везения и хладнокровия. В конце забили гол, считаю, что нам повезло с этим голом. Весь матч мы старались, лезли на пятачок, но каждый раз чего-то не хватало. Тяжелый матч, но хорошо, что мы завоевали три очка.



Гарипов? Болельщики должны понять, что мы все люди, а не роботы. Все ошибаются. Настоящие болельщики должны поддержать своего игрока в трудный момент, а не поливать его грязью.



Хорошо, что мы выиграли. Думаю, Эмиль сейчас с улыбкой вспомнит этот эпизод. Может быть, эта шайба психологически подтолкнула нас играть ещё лучше», — цитирует игрока «Бизнес Online».

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