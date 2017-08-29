Хартли подписал пятилетний контракт со сборной Латвии

Канадский специалист Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии. Тренер подписал контракт. Соглашение между специалистом и федерацией хоккея Латвии рассчитано на пять лет.



Под руководством Хартли сборная Латвии на чемпионате мира 2017 года заняла пятое место в группе А, одержав три победы в семи встречах. Ранее Хартли работал в НХЛ, а также в швейцарской лиге. В 2001 году он привёл «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли, а в 2015-м, возглавляя «Калгари Флэймз», был признан лучшим тренером года.

Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет