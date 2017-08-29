Кареев: кто будет приносить «Салавату» победы, тот и будет играть в воротах

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о переходе из «Кузни», работе с Сергеем Бобровским и целях на сезон.



«Моим трудоустройством занимался Сергей Олегович Зиновьев, являясь генеральным директором «Металлурга», и поэтому он решал вопросы по моей дальнейшей карьере. Я не знаю, как бы всё сложилось, если бы «Кузня» осталась в КХЛ. Может быть, я бы и остался в Новокузнецке. Сергей Олегович вёл диалоги, я думаю, у него было несколько вариантов. Отрицательно отнёсся к исключению команды из КХЛ. Новокузнецк — это хоккейный город, там любят хоккей. Дети, которые занимаются там в спортшколе, всегда смотрели матчи КХЛ, брали пример с игроков различных клубов лиги. Сейчас этого не будет. Обидно за них. То, что Новокузнецк остался без большого хоккея, это плохо, я считаю. Надеюсь, что клуб всё-таки вернётся в КХЛ. Игра за Новокузнецк была очень хорошей школой для меня — то, что там было много бросков. Я комфортно себя чувствую в этой среде, постоянная нагрузка. Я бы не сказал, что это козырь за место в составе, просто стечение обстоятельств. Много или мало бросков — ты всегда должен быть в тонусе.



Нужно показывать свою игру, улучшать её, добавлять во многих компонентах, прогрессировать. Всё зависит от меня. Я думаю, у тренеров «Салавата» есть свой план. Всё просто: кто будет приносить команде победы, очки, тот и будет играть в воротах. Мне довелось прошлым летом поработать с Сергеем Бобровским. Я готовился к сезону вместе с ним в Новокузнецке. Многое почерпнул от него, много всяких нюансов, мелочей. Я скажу, что он профессионал своего дела.

Я не считаю, что чем выше вратарь, тем он лучше. Вся игра сейчас происходит под воротами. Чем быстрее ты перемещаешься, чем рациональнее твоя игра, тем у тебя больше шансов остановить шайбу. А то, что ты ростом два метра или метр восемьдесят — это не важно.



Цели? В первую очередь командная цель — выиграть Кубок Гагарина. Личная цель — улучшить свою игру по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует игрока официальный сайт клуба.