НХЛ: Зарипов пройдёт дополнительный допинг-тест перед заключением контракта

Национальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с нападающим Данисом Зариповым, который был дисквалифицирован ИИХФ за употребление запрещённых препаратов, но получил разрешение играть в Северной Америке.



«После рассмотрения всех доказательств было установлено, что господин Зарипов считается правомочным подписывать контракт и играть в Национальной хоккейной лиге, имеет право сделать это немедленно без наложения каких-либо ограничений и штрафов. При определении этого решения имели вес несколько важных факторов. Первым и, возможно, самым главным стало различие между списком запрещённых препаратов НХЛ и кодексом ВАДА, поскольку по действующему коллективному соглашению между НХЛ и ассоциацией хоккеистов такая положительная проба не привела бы к дисквалификации. В любом случае псевдоэфедрин не входит в запретный список НХЛ, а его присутствие было ниже допустимого порога ВАДА. Во-вторых, в процессе судебного разбирательства имели место несколько нарушений процедуры, которые могли нанести ущерб репутации хоккеиста и повлиять на решение ИИХФ. В частности, есть факт того, что хоккеист был лишён возможности лично выступить в свою защиту и объяснить свою положительную допинг-пробу (мы считаем, что эти процедурные нарушения могут серьёзно повлиять на решение по апелляции, направленное игроком в CAS).



Наконец, г-н Зарипов имеет долгую карьеру в профессиональном и международном хоккее и никогда ранее не был отмечен приёмом запрещённых препаратов. Он категорически отрицает, что положительный тест был результатом преднамеренных действий, и по-прежнему стремится найти основную причину положительной допинг-пробы. В этой связи и в качестве осмысленной демонстрации добросовестности и его добросовестного стремления защитить своё имя и репутацию г-н Зарипов согласился пройти дополнительный тест (помимо того, который проходят все игроки НХЛ). Он может потребоваться в случае, если игрок подпишет контракт в НХЛ и начнёт играть», — говорится в заявлении НХЛ.

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