Фридман: у Зарипова будут предложения в НХЛ. Например, от «Рейнджерс» и «Вегаса»

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал перспективы нападающего Даниса Зарипова в НХЛ.



«Казанский «Ак Барс» аннулировал контракт Даниса. Это означает, что в КХЛ у него договорных обязательств нет. К Зарипову обязательно будет интерес в Национальной хоккейной лиге, в том числе от «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Согласно нескольким источникам, пара команд уже указала, что они ожидают, когда форвард будет доступен для переговоров. Август может быть необычно полон событиями. Свободными агентами остаются Ягр и Ванек, Зарипов может стать новым именем в этом списке», — отметил Фридман.

НХЛ: Зарипов пройдёт дополнительный допинг-тест перед заключением контракта

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