И. Захарчук: думаю, ХК «Сочи» просто убил «Адмирал» после третьего гола

Форвард ХК «Сочи» Иван Захарчук прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Матч выдался непростым. Быстрые два гола немножко нас подломили, потому что потом «Адмирал» перехватил инцииативу и забил гол. Было у нас удаление, выстояли. Второй период был полностью равный. В третьем периоде соперник добавил. Нужно было сравнивать, они пошли в атаку. Мы сумели выполнить установку тренера, играли просто, через борт, вперёд, что и принесло нам гол на контратаке.

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3:1 — стало эмоционально полегче, оставалось не так много времени. Я думаю, мы просто убили соперника после третьего гола. Больше бросать — это тренерская установка. Всегда пытаюсь вылезти на ворота, бросить. Уже три игры без голов. Если также продолжать больше бросать, то всё наладится и придут голы», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.