Джиордано: цель «Калгари» – набрать 100 очков в «регулярке»

Защитник «Калгари Флэёмз» Марк Джиордано поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«У нас было очень тяжёлое начало сезона в прошлом году. Мы должны гордиться тем, что вступали в плей-офф в прошлом году. Мы немного взволнованы. Знаем, что мы можем пойти дальше, чем в прошлом году. Наша цель – стать клубом, который наберёт 100 очков в «регулярке». Это то, о чём я думаю. С таким результатом клубы обычно выходят в плей-офф», – цитирует игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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