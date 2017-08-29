Медведев: решение НХЛ открывает Зарипову возможность играть, что самое главное

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение НХЛ разрешить Данису Зарипову выступать в лиге. 25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован ИИХФ на два года. Юрисдикция ИИХФ не распространяется на НХЛ.

НХЛ: Зарипов пройдёт дополнительный допинг-тест перед заключением контракта

«Такое решение НХЛ открывает Зарипову возможность играть, что самое главное. И я рад его словам, что такое решение НХЛ не отменяет того, что он будет оспаривать решение в CAS. У нас достаточно примеров, когда игроки старше Даниса успешно выступали в НХЛ. И это не только Яромир Ягр. Я хочу пожелать Зарипову успехов. Зарипов – это очень сильный мастер, и я уверен, что у него есть очень хорошие шансы заиграть в НХЛ», – сказал Медведев.