«Рейнджерс» отказались от варианта с переходом Зарипова по решению Виньо

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отказался от варианта с переходом нападающего Даниса Зарипова. Ранее появились сведения, что на Зарипова претендуют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс».



В клубе из Нью-Йорка были готовы пригласить Зарипова, но в последний момент от этого варианта отказался главный тренер команды Ален Виньо, который посчитал, что у нападающего могут возникнуть сложности с адаптацией. Национальная хоккейная лига разрешила российскому хоккеисту выступать в своей лиге.

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