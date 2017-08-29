Коларж: у Казани с «Амуром» всегда игры упорные, это подтвердилось ещё раз

Защитник «Амура» Ян Коларж прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Не мы составляли календарь, поэтому надо было принять такой график как должное. Не вижу в этом особой проблемы, кто-то начинает сезон, кто-то на выезде, в целом все в равных условиях. Могла сказаться недооценка соперника, да и нам психологически проще играть, когда нет такого давления, как на хозяев.



В Казани у нас всегда игры упорные, это подтвердилось ещё раз. Игра была быстрой, интересной, соперник забросил на одну шайбу больше и победил. Нам этого не удалось, хотя мы и в большинстве мало играли. Понятно, что в равных составах забить куда сложнее. За новичками «Ак Барса» пристально не следил, поэтому не могу их оценить», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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