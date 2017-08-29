Камалов: Свитов за мной весь период гонялся, а потом с двух рук врезал

Защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«С «Салаватом» нас прорвало, большинство работало отлично, одну забили в равных, как итог пять шайб. Но и пропустили четыре. До этого забивали мало и пропускали соответственно. С «Ак Барсом» хотели сыграть так же активно, как и в Уфе. Мы понимали, что будем играть против очень мастеровитой и организованной команды. Тем более у нас четвёртая игра выезда, а у них третья домашняя. Понятно, что нам пришлось трудно, показать такую же победную игру, тем более через день, задача не из лёгких.



Мне нравятся игры с Казанью, они сами играют и другим дают, нет антихоккея. Мастерство Казани мы перекрывали большим желанием и самоотдачей, интересная игра получилось. Нам не удалась концовка, это, конечно, расстроило. У Казани хорошая команда, хорошо общаюсь с новокузнецкими, с Биляловым вместе были в сборной.



Потасовка со Свитовым? Я его в первом периоде пару раз жёстко встретил, так он за мной весь период потом гонялся. Свитов в этом плане чем-то на Куляша похож. В том моменте я пытался его вытолкать с пятачка, а он развернулся и с двух рук врезал мне», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

Лукоянов: в третьем периоде «Ак Барс» прибрал игру к своим рукам