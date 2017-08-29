Бутчер: я готов к тому, чтобы играть в НХЛ

Новичок «Нью-Джерси» Уилл Бутчер поделился ожиданиями от сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США. В 42 матчах он набрал 37 (7+30) очков при показателе полезности «+27» и выиграл национальный чемпионат.



«Стиль этого клуба похож на тот, который подходит мне. У него есть определённые сходства с моей университетской командой. Думаю, что я готов к тому, чтобы играть в НХЛ. Я выбрал «Нью-Джерси», потому мне мне понравилась работа тренера. С ним можно расти и развиваться», – цитирует хоккеиста TSN.

Лучший игрок NCAA сезона-2016/17 Бутчер подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»