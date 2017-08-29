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Артюхин: изначально хотел играть в «Динамо», революция в клубе меня не смущает

29 августа 2017, вторник. 14:09 Хоккей

Нападающий Евгений Артюхин прокомментировал подписание однолетнего соглашения с московским «Динамо».

«Изначально предпочтение было отдано «Динамо», хотел играть в этом клубе. На протяжении этого времени были определённые нюансы, которые не позволяли сделке состояться. Вели переговоры, а я всё это время ждал и надеялся, что у нас с командой всё получится и срастётся. Для меня большая честь быть динамовцем, ведь это клуб с огромными традициями. Солидный и мощный коллектив. Плюс ко всему — московская команда.

В «Динамо» произошла революция? Нет, меня это ни в коем случае не смущает. Наоборот, мы готовы строить, а также возвращать былые динамовские традиции. За новую команду тоже все будут отдаваться и биться. Многих ребят знаю: Кутейкина, Соловьёва, Никулина, Ерёменко, Карсумса. Разумеется, знаком и с Михаилом Анисиным. Сегодня пообщался с главным тренером в скоротечном режиме. Уже прошла раскатка, а вечером игра. Так что поздоровались, обмолвились несколькими словами. Готовимся к матчу», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Прошедший сезон хоккеист провёл в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-14». В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44-м номером. Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 335 матчей, в которых набрал 91 (42+49) очко при показателе полезности «+11».

Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Сибирь Евгений Артюхин
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
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