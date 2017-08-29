Пастрняк отклонил предложение «Бостона» о контракте на 7 лет и $ 42 млн

Форвард Давид Пастрняк не принял предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» о новом контракте. Ему предлагали соглашение на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Процесс переговоров проходит медленнее, чем хотели бы обе стороны.



21-летний чешский форвард американской команды находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах розыгрыша Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

«Бостон» предложил Пастрняку семилетний контракт на $ 42 млн