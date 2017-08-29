Зарипов: как появятся варианты в НХЛ – можно и рот открыть будет

Нападающий Данис Зарипов порассуждал на тему перспектив продолжить карьеру в НХЛ.



«С чего вы взяли, что поеду в НХЛ? Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда – в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов. Варианты в разработке? Всё, что было, – это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит – многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас – ещё будем смотреть. Остаётся только ждать. Как появятся варианты – можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего.



Самое тяжёлое – неизвестность в ожидании. Неизвестность в отношении направления моей карьеры. Но это ничего не изменило в моей подготовке. Точно так же я готовился к сезону. Единственное – не с командой, а один на один с тренером. Но радует, что в плане физической формы я в себе не сомневаюсь. Даже если речь идёт об НХЛ», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».

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