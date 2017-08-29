Мещеряков: стоит сначала всё-таки поиграть в КХЛ, а потом покорять НХЛ

Нападающий «Красной Армии», лучший бомбардир Кубка мира среди молодёжных команды Михаил Мещеряков рассказал, готов ли он уехать в НХЛ.



«Я придерживаюсь мнения, что стоит сначала всё-таки поиграть в КХЛ. Попробовать этот уровень, окрепнуть, набраться опыта, и когда уже буду готов, покорять Америку. Хотел бы выиграть Кубок Гагарина в составе ЦСКА.



В НХЛ мне нравится «Торонто», но когда придёт время, то будет без разницы, в какой клуб попадать, главное – играть и получать удовольствие от того, что ты делаешь», – цитирует игрока официальный сайт клуба МХЛ.

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