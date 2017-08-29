Зогорна: мы верили, что можем дожать «Ак Барс»

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«С «Салаватом» у нас, как говорится, пошло: броски, моменты, голы в итоге. Можно сказать, что мы разыгрались в третьем матче со старта сезона. Разумеется, хотели побиться и с «Ак Барсом». Думаю, что мы неплохо готовы физически, способны держать темп в обе стороны, у нас тоже есть кому забить. Желания у нас столько же, сколько у соперника, бьёмся, цепляемся в каждом отрезке, стараемся играть слаженно и отчаянно.



Мы знали, насколько опасное у них большинство, поэтому старались не удаляться. Увы, в концовке получили две минуты, и это стоило нам очков. По ходу матча были моменты в ту и другую сторону, жаль, что у нас зашёл только один курьёзный гол. В любом случае мы сражались до последнего и верили, что можем дожать их», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».