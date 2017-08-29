Экс-форвард «Красной Армии» и «Ирбиса» Бойко перешёл в «Динамо» Пардубице

Нападающий Владислав Бойко перешёл в чешскую команду «Динамо» Пардубице. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и чешской командой рассчитано на год.

«Позиция центрфорварда была для клуба самой проблемной. Владислав — хоккеист с хорошей техникой. Мы договорились об однолетнем контракте», — сообщил гендиректор клуба Душан Салфицки.

Бойко выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Красную Армию», «Белых Тигров» и «Ирбис». Всего в лиге на счету новичка чешской команды 131 матч, 82 очка.