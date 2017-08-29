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Глава Тольятти — Кожевникову: нельзя выносить вердикт «Ладе» на старте сезона

29 августа 2017, вторник. 16:53 Хоккей

Глава города Тольятти Сергей Анташев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который в одном из недавних интервью отметил, что в «Ладе» «умудрились наступить на новокузнецкие тренерские грабли, доверив руководство такому сомнительному специалисту, как Артис Аболс».

«Знаете, я очень уважаю Александра Кожевникова, помню его как великого игрока сборной СССР, «Спартака» и «Крыльев Советов», помню, как он брал золото на Олимпиадах в Сараево и Калгари. Но сейчас позволю себе поспорить с ним — мне кажется, рано выносить вердикты в самом начале чемпионата. Тем более что игра «Лады» с «Магниткой» вообще влюбила в новую команду весь Тольятти. Даже несмотря на итоговое поражение. А болельщик у нас непростой, он видел хоккей высочайшего уровня, и его не проведёшь.

Не надо забывать, что после возвращения в КХЛ «Ладу» пришлось строить практически с нуля, а процесс этот очень трудоёмкий и долгий. Причём речь не только о главной команде, но и о школе, откуда из-за перевода в ВХЛ в 2010 году разом вышли 60 человек. То есть «Лада» недосчиталась этих воспитанников в своём составе, а ведь они могли её серьёзно усилить. Ну и ни для кого не секрет, что тольяттинский клуб сейчас живёт по средствам, комплектуя из года в год симпатичные команды.

Отдельно скажу про Аболса. Мне очень запомнились слова об Артисе Александра Бойкова, сказанные им по окончании прошлого сезона. Эксперт тогда заметил: «Хотелось бы выделить работу Аболса. Многие критикуют его и говорят, что не понимают, за что он получил этот пост. Считают, что кто-то другой справился бы с этой задачей лучше. Я же считаю, что тренер сработал неплохо. Наблюдая за матчами «Лады», я чётко видел, чего хочет от команды её тренер с точки зрения системы игры. Другое дело, что у него не было стержневых игроков, быть может, легионеров, которые на стабильном уровне могли бы набирать очки».

Ну и напоследок. В интервью Александр Кожевников отмечает, что при сокращении лиги категорически нельзя трогать Дальний Восток, что это будет политически неправильно. Но разве политически правильно лишать большого хоккея Самарскую область? И я говорю даже не о прошлых заслугах, не о том, что «Лада» — двукратный чемпион страны. Я говорю о настоящем. При поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина в регионе построены «Лада-Арена» с основным и тренировочным катками, четыре ледовых площадки в Самаре — «МТЛ-Арена»-2, «Ипподром-Арена», «Салют» и «Кристалл», стадион «Труд» в Тольятти, а также «Роснефть-Арена» в Отрадном, каток в Сызрани. При этом в процессе строительства находятся дворцы в Новокуйбышевске и Чапаевске, и в ближайшее время начнётся возведение спортивного комплекса в Комсомольском районе Тольятти. И это, заметим, происходит, в экономически трудное время. В общем, в Самарской области назревает хоккейный бум, мы уже приближаемся по количеству ледовых арен к лидерам Приволжского федерального округа – Татарстану и Нижегородской области. И совершенно не правильно рубить всю эту работу на корню. Ведь это вполне может быть началом возвращения победных традиций «Лады», — приводит слова Анташева «Чемпионат».

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Кожевников: Дальний Восток нельзя исключать из КХЛ — это политическая ошибка
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада Александр Кожевников Артис Аболс
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