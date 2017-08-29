Артюхин: неприятно вспоминать историю с Яласваарой, неприязни к «Динамо» не было

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин вспомнил, как нанёс травму экс-защитнику бело-голубых Янне Яласвааре.

Артюхин: изначально хотел играть в «Динамо», революция в клубе меня не смущает

«У меня после всего этого остался не очень хороший осадок. Ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму, как-то вывести его из игры. Просто появилась какая-то тенденция, которая складывалась именно с командой «Динамо». Вероятно, просто совпадение. Никакой неприязни к «Динамо» у меня не было, к игрокам команды – тоже. Ну и к болельщикам, разумеется, тоже.

Я уважаю всех хоккеистов, никогда никому не хотел нанести травму. Да, в чём-то я был не прав. Но таков хоккей. Сейчас уже это неприятно вспоминать. К сожалению, у самого остался нехороший осадок от всего этого. С «Динамо», видимо, были чересчур эмоциональные игры. Шли кость в кость, эмоции били через край, нагнетающая обстановка. Ничего личного», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Также видео доступно на официальном канале КХЛ в YouTube.

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