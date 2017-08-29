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Пашков: для «Динамо» даже Анисин ценный игрок, а Артюхин ещё не исчерпал себя

29 августа 2017, вторник. 18:00 Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков прокомментировал переход Евгения Артюхина в московское «Динамо» и выразил мнение, что отношение болельщиков к форварду будет зависеть от результатов.

«Для «Динамо» сейчас каждый игрок ценен, даже такой, как Анисин. Поэтому неудивительно, что и Артюхина привлекли. Я думаю, что он ещё не исчерпал себя, в отличие от того же Анисина. Здесь вопрос в том, сумеет ли тренер найти ему применение. Есть ли понимание игры, которая сейчас нужна «Динамо», и есть ли партнёры, которые смогут помочь ему показать свои лучшие качества. На мой взгляд, он так и не нашёл своего тренера, поэтому если в «Динамо» сумеют найти подход к нему и раскроют его, то он пригодился бы москвичам. За свою длительную карьеру он так и не раскрыл весь свой потенциал. Всё будет зависеть от тренероского штаба, который решился на это приглашение. Не знаю, как у «Динамо», но у Артюхина шансы есть.

Как воспримут болельщики этот переход? Болельщикам нужны победы, и им не важно, Артюхин их будет приносить или кто-то другой. Они всё простят, были бы победы. Главное, чтобы команде симпатизировали болельщики, тогда и личная неприязнь к игроку уйдёт на задний план. Всё будет зависеть от результатов, которые покажет Артюхин. Будет он забивать, будет показывать хорошую игру, будет приносить успех команде — и тогда болельщики простят его. Не он первый, не он последний», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Александр Пашков Евгений Артюхин
Новости. Хоккей
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