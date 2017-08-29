Игроки «Сибири» помогли собраться в школу воспитанникам детских домов

«Сибирь» устроила благотворительную акцию, приуроченную к 1 сентября. Хоккеисты клуба Сергей Барбашёв, Игорь Левицкий и Игнат Земченко, а также талисман клуба Снеговик вместе с болельщиками команды помогли собраться в школу ребятам из детских домов.

Игроки новосибирской команды сходили с детьми в магазин, помогли выбрать школьные принадлежности, дали автографы и позвали на хоккей.

«Сибирь» на старте чемпионата является одним из лидеров Восточной конференции, набрав девять очков в четырёх матчах.

Вы также можете посмотреть видеосюжет на официальном канале клуба в YouTube.