Метсола: мой шлем был расстёгнут, арбитр ошибся, что не дал свисток

Вратарь «Амура» Юха Метсола после поражения от «Ак Барса» (1:2) прокомментировал эпизод со своим удалением. В концовке третьего периода при счёте 1:1 шайба попала Метсоле в маску, когда судья не остановил игру, вратарь сам сбросил шлем, за что был наказан двумя минутами. Казанская команда реализовала большинство и одержала победу в матче.

«Шайба попала в шлем, застёжка на нём расстегнулась. Должен был прозвучать свисток, но не прозвучал. Я думаю, что это ошибка арбитра, но уже ничего не поделаешь. Я говорил судье, что застёжка расстегнулась, но не знаю, понял ли он меня. Он сказал, что это новое правило. Не знаю… Конечно, если бы я знал, что это приведёт к такому результату, я бы так не поступил, я бы остался в шлеме. Но он был расстёгнут, я считаю, что так играть было опасно. Уже ничего не сделать.



Мы могли выиграть матч, просто не повезло. Игра была равная, всё могло быть иначе. Шайба Трунёва? Просто удачный гол, такое иногда случается. Я и сам подобные пропускал, и другие вратари тоже. Порой такое случается. Удачный гол. Был рад, потому что сравняли счёт. У нас был шанс выиграть», — сказал Метсола в эфире клубного телевидения.

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Видео эпизода с удалением Метсолы также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.