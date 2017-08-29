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Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 400 голевых передач

29 августа 2017, вторник. 19:01 Хоккей

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который добрался до отметки в 400 передач.

В гостевом матче с «Трактором» Мозякин ассистировал Мэтту Эллисону. Всего в КХЛ на счету Сергея 746 (346+400) очков в 614 встречах. Ранее в сезоне Мозякин стал первым игроком в истории отечественных чемпионатов, забившим 600 голов.

В матче «Трактор» — «Металлург» идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть видео, в котором Мозякин набирает 400-е очко за передачи, на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг Сергей Мозякин
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
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