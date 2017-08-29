Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Трактором»

«Трактор» на домашней площадке добился победы над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На последней минуте первого периода Кирилл Кольцов реализовал большинство и вывел челябинскую команду вперёд. Во второй двадцатиминутке «Магнитка», действуя при отложенном штрафе, восстановила равенство, отличился Мэтт Эллисон с передачи Сергея Мозякина. Однако через полторы минуты Ник Бэйлен сделал счёт 2:1 в пользу «Трактора». Оставшееся время прошло без заброшенных шайб.

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