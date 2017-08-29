Бэйлен: в первых трёх матчах за «Трактор» я «замёрз», теперь дело пошло

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1) и свой победный гол.

«Конечно, удалось прочувствовать атмосферу дерби. Мы играли с «Металлургом» на «межсезонке» и уже дважды в сезоне. Все игры были упорными. Когда на таком коротком отрезке играешь три матча, чувствуешь ритм этой игры и пульс дерби.



Определённо приятно наконец отличиться. Вдвойне приятно, что этот гол стал победным, потому что я пришёл в эту команду, чтобы помочь наладить большинство, чтобы команда эффективнее атаковала. В первых трёх матчах я «замёрз», у меня не шла игра, я зациклился на этом. Сегодня дело пошло. Гол забит, и это очень приятно», — цитирует Бэйлена пресс-служба клуба.

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