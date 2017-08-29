Экс-защитник «Магнитки» Жлоба перешёл в «Автомобилист»

В системе “Автомобилиста” будет выступать защитник Никита Жлоба, сообщается на официальном сайте клуба. Хоккеист заключил двусторонний контракт на один год.

22-летний защитник является воспитанником магнитогорского хоккея. В прошлом сезоне он провёл шесть матчей регулярного чемпионата за «Металлург» в КХЛ, не набрав очков. Также сыграл 30 матчей в ВХЛ в составе «Южного Урала» и отметился 6 (3+3) баллами за результативность при показателе полезности "-7". Жлоба начнёт сезон в составе «Горняка» в ВХЛ.