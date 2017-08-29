И. Воробьёв: «Трактор» забил в большинстве, но у них было 5 шансов, а у нас один

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2).

«Матч определила игра в большинстве и меньшинстве. «Трактор» забил, но у них и моментов было пять на один.

Григоренко играет на месте Зарипова? Что значит «на месте Зарипова»? Тогда давайте всех соберём, кто «на месте» Ли, Антипина, Береглазова, Сёмина, Санталы. С «Ладой» эта тройка хорошо сыграла, забила – сегодня не забила. Будем думать", — цитирует Воробьёва пресс-служба «Трактора».

Передача Мозякина не спасла «Металлург» от поражения в матче с «Трактором»

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Трактора» в YouTube.