Гол и передача Козуна помогли «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»

«Локомотив» одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:1.

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«Локомотив» удачно начал матч и открыл счёт уже на второй минуте — отличился Дмитрий Лугин. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Яакко Риссанен восстановил равенство, а затем Максим Тальбо с передачи Брэндона Козуна реализовал большинство «железнодорожников». Окончательный счёт в третьем периоде установил Брэндон Козун, поразивший пустые ворота.

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