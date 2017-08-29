Гатиятулин: через победы к «Трактору» приходит уверенность

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:1.

«Для нас эта победа была необходима, и очень рады, что мы сегодня выиграли, потому что через победы приходит уверенность. Видно было, что в начале матча скованность и нервозность присутствовали. Думаю, с каждой игрой будем увереннее.

Мы всегда извлекаем уроки из наших матчей и работаем над ошибками. В этом году начали работу ещё на «предсезонке». Как я уже говорил, мы только 21 августа собрались в полном составе. Ни одной игры вместе не провели, и бригады большинства тоже чуть-чуть изменились перед сезоном. Возможно, требуется время, но через матчи находим свою игру – разговариваем и разбираем. Очень рады, что сегодня всё сработало и принесло победу", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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