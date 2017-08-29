Нападающий «Трактора» Черников пропустит примерно три-четыре недели из-за травмы

Нападающий «Трактора» Александр Черников пропустит, по предварительной оценке, три-четыре недели из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Анвар Гатиятулин.

«Какие перспективы Александра Черникова? Ждём, предварительно три-четыре недели», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Черников получил травму в первом матче чемпионата с «Ладой». В начале второго периода шайба попала в руку хоккеисту, после чего он покинул площадку. Челябинцы в первых четырёх играх сезона одержали две победы и набрали шесть очков.