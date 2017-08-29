Буллит Подшендялова принёс московскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:1 (ПБ).

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Владимир Брюквин вывел бело-голубых вперёд. В середине третьего игрового отрезка «шуты» отыгрались благодаря голу Марко Анттилы.

Оставшееся основное и дополнительное время победителя не выявило, а в буллитах «Динамо» взяло верх, победный гол забил Артём Подшендялов.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.