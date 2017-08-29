Белов: «Витязь» и «Локомотив» не давали друг другу играть

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).



«Локомотив» поздравляю с победой. У нас был сложный выезд, cегодня четвёртая игра, нам пришлось непросто, особенно во втором периоде. Тем не менее мы могли сравнять счёт в конце, были шансы. То, что могли, ребята сделали, «Локомотив» был посвежее.

Мы не давали друг другу играть. Вы слышали, что сказал Алексей Николаевич: хозяева играли от обороны, поэтому трудно было её вскрыть. Плотная игра, но сумели найти силы, третий период хорошо провели.

У Сёмина микротравма, думаю, в следующей игре он выйдет. Проблемы со вбрасываниями? Так скажем, это действительно в начале сезона для нас проблема", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.