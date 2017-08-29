Гилрой: мне всё нравилось в Москве, «Йокерит» может обыграть любую команду

Защитник «Йокерита» Мэтт Гилрой прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) и свой переход в финскую команду из «Спартака».

«Была тяжёлая игра, хорошая стартовая поездка нам удалась, мы играем гораздо лучше, чем во время предсезонки. Было много возможностей забить в матче с «Динамо». У нас хорошая система игры, будем действовать лучше и лучше. Мы не удивлены таким стартом сезона, можем обыграть любого в этой лиге.

Конечно, в Хельсинки всё по-другому, мне нравилось играть в Москве, в «Атланте» и «Спартаке» всё было отлично, спасибо Алексею Жамнову. Не могу поверить, что Толванену всего 18 лет, особенный игрок, интересно наблюдать за ним в каждом матче», — сказал Гилрой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.