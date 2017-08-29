Кудашов: ротация «Локомотиву» необходима, кто-то лучше выглядит, кто-то хуже

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Витязем» (3:1).



«Витязь» очень прилично играет этот выезд, они брали очки в каждой игре, поэтому мы серьёзно готовились сегодня. У нас не получилось сыграть в конце так, как планировали, отдали территорию и инициативу. Зато первые два периода справлялись, сыграли от обороны.

Довольны ли ротацией? Надо разбирать игры, чтобы сказать наверняка, но ротация необходима. Кто-то лучше выглядит, кто-то хуже, Каюмов вообще первый матч сыграл. Будем продолжать делать замены и дальше.

То, что Козун не забивал, не беспокоило. Их звено забрасывало, а он профессионал, ему нужно было просто чуть больше времени", — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.