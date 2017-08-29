Ялонен: не думал, что говорить перед матчем с ТВ обязательно, учту это

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо», в котором его подопечные уступили по буллитам со счётом 1:2.

«Поздравляю «Динамо» с победой. Несмотря на то что мы сегодня проиграли, я доволен игрой, которую показала моя команда. Мы действовали очень активно, создавали большое количество голевых моментов, но, к сожалению, перед воротами не сыграли достаточно активно и остро. Безусловно, надо быть довольным тем, что в четвёртом матче подряд на выезде мы смогли сыграть так же энергично.

Почему я не поговорил с телевидением перед игрой? По-моему, это не обязательное требование, но если это не так, буду выполнять это перед следующими играми.

Толванен — очень одарённый игрок, и поэтому как на площадке, так и за её пределами ему уделяется очень много внимания», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.