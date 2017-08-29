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Лугин: пару раз «Локомотив» простил «Витязь», нет качественного завершения

29 августа 2017, вторник. 22:59 Хоккей

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Лугин прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (3:1).

«Когда играем дома, у нас нет особого задания „выходить заряженными“ — мы всегда стараемся так играть. Конечно, не всегда получается, но сегодня забили быстрый гол, неплохо бросали, всё сложилось удачно. Понятно, что нужно стараться всегда так начинать. Плохо, что не развили успех, хотя моментов было море. Пару раз простили «Витязь» в стопроцентных ситуациях. Нам немного не хватает качественного завершения, наверное, потому что идут первые игры. Есть брак в бросках, в передачах, нужно подходить к реализации с холодной головой. У нас мастеровитая команда, думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

Хорошо, что получилось так забить, хоть оба моих гола в сезоне и получились похожими. Пока вы не сказали, я не задумывался, такие моменты же постоянно возникают, на тренировках постоянно с этих точек бросаю.
По-моему, мы уже играли в одном звене с Кадейкиным в прошлом сезоне. Уже, честно, не помню. Но даже если нет, приспособиться всё равно легко. Поговорили перед матчем, обсудили, кому куда ехать, так что никаких проблем", — сказал Лугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

Гол и передача Козуна помогли «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Локомотив Дмитрий Лугин
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
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