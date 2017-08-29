Назаров: хоккей — игра жёсткая, до слёз бывает обидно, когда не забиваешь моменты

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Лады» (1:3), которое стало для его команды первым в сезоне.

«Закон хоккея «не забиваешь ты — забивают тебе» сегодня сработал в полной мере. Создавали много моментов, много бросали, но голкипер противника держал игру.

Как оценю домашнюю серию? Молодцы, выиграли три игры и сегодня два периода были молодцами. Но, повторюсь, мы не реализовали свои моменты. Хоккей — игра жёсткая, и до слёз бывает обидно, когда ты создаёшь моменты, но не забиваешь. Нам ещё очень много надо работать, чтобы прибавить в игре", — цитирует Назарова пресс-служба клуба.