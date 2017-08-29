Нападающий «Нефтехимика» Ганзл получил травму в матче с «Ладой»

Нападающий «Нефтехимика» Робин Ганзл получил травму в матче с «Ладой» (1:3). Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Назаров.

«Почему на большинство выходили ребята из третьего звена? Ганзл у нас получил травму, и всё перемешалось, перестроились планы на игру. Пока не могу сказать, что с Ганзлом. Доктор скажет, что с ним», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

Ганзл в матче с «Ладой» провёл на площадке 2 минуты 59 секунд в первом периоде и больше на лёд не выходил. 28-летний форвард в первых четырёх матчах сезона набрал 3 (2+1) очка.