Аболс: два периода «Нефтехимик» владел инициативой, но игра длится 60 минут

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:1.

«После двух периодов игра явно была не на нашей стороне, не только по счёту, но и по содержанию. В первом периоде было много удалений, и, как следствие, много оборонялись. Соперник владел инициативой. Игра продолжается 60 минут, и в третьем периоде мы перешли на игру в три пятёрки. Появились движение, уверенность в своих силах. Забили гол, заработали большинство, которое реализовали. Рад, что выиграли матч», — цитирует Аболса пресс-служба «Нефтехимика».

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